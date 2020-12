Erzieher haben sich laut einer aktuellen AOK-Untersuchung besonders häufig coronabedingt krankgemeldet. (Uwe Anspach/dpa)

Erzieher sind besonders gefährdet, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Das geht aus einer bundesweiten Analyse hervor, die das Wissenschaftliche Institut der AOK am Montag veröffentlicht hat. Die Forscher haben die Krankmeldungen von mehr als 13 Millionen AOK-Versicherten zwischen März und Oktober ausgewertet. Demnach haben sich Erzieher bundesweit am häufigsten im Zusammenhang mit dem Coronavirus krankgemeldet.

Auch in Bremen waren Erzieher besonders betroffen: Laut der Analyse meldeten sich 78 von 2760 bei der AOK versicherten Erziehern coronabedingt ab. In keiner anderen Bremer Berufsgruppe war die Arbeitsunfähigkeitsquote höher. Mehr Krankheitsfälle gab es nur in der Bremer Lagerwirtschaft, wo von mehr als 12.000 Versicherten zwischen März und Oktober 161 Beschäftigte wegen Corona fehlten. Auch in der Alten- und Krankenpflege und der Reinigungsbranche fielen viele Bremer Beschäftigte wegen Corona aus. Insgesamt meldeten sich 1322 von mehr als 99.800 Bremer Beschäftigten, die bei der AOK versichert sind, coronabedingt krank.