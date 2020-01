Die "Onkel Willi" hat Eiswettschneider Peter Lüchinger (l.) trockenen Fußes über den Fluss gebracht. (Sina Schuldt/dpa)

Bevor die traditionelle Eiswette in diesem Jahr zum 191. Mal über die Bühne ging, mussten sich mehrere hundert Schaulustige gedulden. Protestierende Klimaschützer der Gruppe „Extinction Rebellion“ hatten teils in roten Gewändern gehüllt und teils mit einem eigenen mit Zylindern ausgestattetem Präsidium die Veranstaltung des Eiswettvereins von 1829 am Montagmittag kurzzeitig gekapert. So wurde eine ungeplante kleine Bühneneinlage zum inoffiziellen Auftakt.

Erst danach griff die Tradition und der ritualisierte Ablauf: Nach launigem Geplänkel zwischen Eiswettpräsident Patrick Wendisch, Notarius Thomas Röwekamp und Schneider Peter Lüchinger wurde der Schneider gewogen, das Bügeleisen getestet und die Frage, ob die Weser nun „geiht oder steiht“ beantwortet.

Mehr zum Thema Keine Einladung für Bovenschulte und Kollegen Eiswettfest ohne Bremer Senat Weder Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte noch weitere Mitglieder des Senats oder Vertreter ... mehr »

Dass der Fluss auch in diesem Jahr nicht zugefroren ist, war zwar allseits offensichtlich, aber die Eiswette folgt da ihren Regularien sehr genau, wie der Notarius verkündete. Am Ende gelangte der Schneidermeister wie in allen Jahren seit 1947 mit einem Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) über die Weser. Die DGZRS ist Nutznießerin der Eiswette von 1829, die jedes Jahr mit dem Spektakel an der Weser und dem Eiswettfest eine sechsstellige Spendensumme erwirtschaftet.