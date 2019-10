Zum Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) gehören die vier Krankenhäuser Mitte, Ost, Nord und Links der Weser. (Frank Thomas Koch)

Die wirtschaftlichen Perspektiven des Bremer Klinikumverbundes Gesundheit Nord (Geno) verdüstern sich weiter. Der Jahresverlust der vier städtischen Krankenhäuser in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser könnte sich nach Aussagen von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) im schlimmsten Fall auf rund 32 Millionen Euro belaufen. Dieser Betrag umfasse alle bekannten Risiken, sagte Bernhard in der Gesundheitsdeputation. Zuletzt war von einem Fehlbetrag von gut 27 Millionen Euro die Rede. Bernhard kündigte eine schonungslose Analyse der Situation bei der Geno an. "Ich stelle alles infrage", sagte die Linken-Politikerin.

