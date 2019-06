Lange Staus treten dem Ranking zufolge in Bremen vor allem im Feierabendverkehr auf. (Frank Thomas Koch)

Die Verkehrsbelastung hat in Bremen zugenommen. Das geht aus einer Analyse der Verkehrsmuster durch die Navigations-Firma TomTom hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach dauerte eine Autofahrt in Bremen in 2018 im Tagesdurchschnitt 30 Prozent länger als bei freiem Verkehrsfluss. Sprich: Eine halbstündige Fahrt verzögerte sich im Schnitt um neun Minuten. In 2017 betrug die zusätzliche Reisezeit in Bremen noch 25 Prozent, also fünf Prozentpunkte weniger.

Damit belegt Bremen im Ranking der deutschen Städte Platz vier und liegt somit direkt hinter Hamburg (33 Prozent), Berlin (31 Prozent) und Nürnberg (30 Prozent). Der Anstieg um fünf Prozentpunkte ist bundesweit sogar der höchste Wert. Der diesjährige TomTom-Index umfasst 403 Städte in 56 Ländern auf sechs Kontinenten - darunter 25 Städte in Deutschland. Weltweit landet Bremen auf Platz 106, 2017 war es noch Rang 157. Weltweiter Spitzenreiter ist Mumbai, wo eine Fahrt im Durchschnitt 65 Prozent länger dauert.

Die Daten basieren auf aktuellen GPS-Messungen aus der Verkehrsdatenbank der Navigations-Firma. Allein für Bremen wurden die Daten von 80.197.108 Kilometern ausgewertet. Davon rund 58 Millionen Kilometer, die auf Autobahnen zurückgelegt wurden.

Stau-Niveau in Bremen abends am höchsten

Insbesondere im Feierabendverkehr standen Bremer in 2018 im Stau. Hier verloren sie durch Verkehrsbehinderungen im Schnitt 18 Minuten bei einer halbstündigen Fahrt. In der Rushhour am Morgen brauchten sie durchschnittlich zwölf Minuten länger auf gleicher Strecke.

Der staureichste Tag in Bremen in 2018 war der 9. Mai 2018, Mittwoch vor Christi Himmelfahrt. Im Peak waren Autofahrer durchschnittlich 65 Prozent länger unterwegs, als es für ihre gefahrene Strecke üblich ist: Bei einer Fahrt, die an normalen Tagen ohne Verkehrsbehinderungen eine halbe Stunde dauert, brauchten Fahrer knapp 50 Minuten. Das lag am Feiertagsverkehr, der auf zahlreiche Langzeitbaustellen traf. Am ersten Januar dagegen floss der Verkehr im Bremer Stadtgebiet am besten.

Ursachen für Verkehrsprobleme sind vielfältig

Interessant an der Auswertung ist auch der Bezug, den sie zu Mietpreissteigerungen herstellt. Demnach sind Städte in Deutschland mit besonders hohen Mietpreissteigerungen auch überdurchschnittlich von staubedingten Verkehrsbehinderungen betroffen. Der "TomTom Traffic Index" ergab für diese Städte, zu denen Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt am Main zählen, "ein erkennbares Pendlerverhalten mit ausgeprägten Spitzen im Verkehrsaufkommen am Morgen und am Abend sowie Schwerpunkten auf Ein- und Ausfallstraßen und Ringstraßen".

Die Ursachen für eine wachsende Verkehrsbelastung vieler deutscher Städte seien vielfältig, erklärte TomTom. "Die Trennung von Wohnort und Arbeitsstätte spielt dabei eine wichtige Rolle." Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten viele Stadtplaner auf das Auto als wichtigstes Fortbewegungsmittel gesetzt. "Heute zeigt sich dieses Erbe unter anderem an mehrspurigen Stadtringen und Ringautobahnen, riesigen Kreuzungen, Schnellwegen und gigantischen Parkflächen für Autos." In Deutschland gehörten die meisten Innenstädte auch heute noch überwiegend den Autos.

Das Straßennetz in Deutschland sei bei seiner Planung weder für eine so hohe Zahl an Fahrzeugen konzipiert worden, noch für Fahrzeuge dieser Größe. Auch deswegen stoße es vielerorts an seine Grenzen.