Ibrahim Miri bei einem Prozess im Jahr 2014 im Landgericht Bremen. (CHRISTOPH KELLNER)

Im Juli war er in den Libanon abgeschoben worden, jetzt ist der Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri wieder in Bremen und prompt wieder festgenommen worden. Nach Informationen des WESER-KURIER sitzt Miri derzeit in Abschiebehaft. Das Amtsgericht Bremen hat dem Antrag der Innenbehörde auf Abschiebehaft am Mittwoch zugestimmt. Damit kann Miri bis zum 2. Dezember in Abschiebehaft bleiben.

Die Bremer Innenbehörde hatte am Nachmittag bestätigt, dass Ibrahim Miri wieder in Bremen ist und festgenommen wurde. Die Behörde teilte mit, es sei bei der Staatsanwaltschaft angeregt worden, einen Haftbefehl gegen ihn zu beantragen wegen illegaler Einreise. Illegale Einreise wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet. Gegen Miri bestehe ein Einreise- und Aufenthaltsverbot. Zusätzlich hatte der Senator für Inneres beim Amtsgericht die Abschiebungshaft beantragt. Zuerst hatte Radio Bremen unter Berufung auf Miris Anwalt Albert Timmer über dessen Rückkehr nach Bremen berichtet.

Einem Schreiben des Anwalts zufolge, das dem WESER-KURIER vorliegt, ist Miri vor einigen Tagen ohne Pass und Visum wieder nach Deutschland eingereist und will in Bremen einen Asylantrag stellen, da er im Libanon von schiitischen Milizen mit dem Tode bedroht werde. Die Festnahme Miris soll sich beim Besuch der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen-Nord ereignet haben. Die Polizei bestätigte einen Polizeieinsatz in Bremen-Nord ohne einen Namen zu nennen.

Miri kam im Dezember 2018 frei

In dem Schreiben des Anwalts heißt es, dass Miri gegen seine Abschiebung juristisch vorgehen wolle und deshalb Klage beim Verwaltungsgericht Bremen gegen die Innenbehörde eingereicht habe. Die Abschiebung in einer „Nacht und Nebelaktion“ ohne vorherige Ankündigung sei rechtswidrig, schreibt Anwalt Timmer. Durch die unangekündigte Abschiebung sei seinem Mandaten jedwede Möglichkeit genommen worden, seine Belange in einem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht geltend zu machen. Dem Brief zufolge hat Miri sich bei der Staatsanwaltschaft selbst angezeigt, weil er ohne Papiere oder Visum eingereist ist.

Der 46 Jahre alte Ibrahim Miri war der Chef des inzwischen verbotenen Rockerclubs Mongols MC und wird mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung gebracht. 2014 wurde Miri wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt. Im Dezember 2018 war er auf Bewährung frei gekommen.

Anwalt erhebt Vorwürfe gegenüber Behörden

Sein Anwalt bringt in dem Schreiben ebenfalls vor, dass „alle positiven Entwicklungen“ nach seiner letzten Verurteilung nicht berücksichtigt worden seien. So habe sich Miri in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befunden und ein psychologisches Sachverständigengutachten habe ihm eine positive Sozialprognose attestiert. Dies sei auch herangezogen worden bei der Entscheidung, seine Reststrafe zur Bewährung auszusetzen. Miri habe sein bisheriges soziales Milieu verlassen wollen, indem er mit seiner Mutter zu seiner schwangeren Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind in einem anderen Bundesland ziehe. Dies habe die Ausländerbehörde gewusst, schreibt der Rechtsanwalt.

Am 10. Juli 2019 war Miri in den Libanon abgeschoben worden. An der Aktion waren nicht nur Bremer, sondern auch Berliner und Bundesbehörden beteiligt. Im Libanon kam Miri kurze Zeit später frei, weil in dem Mittelmeerstaat nichts gegen ihn vorlag. Ibrahim Miri gilt als staatenlos. Er kam als 13-Jähriger aus dem Libanon nach Bremen. Schon seit Jahren hatte Bremen versucht, den verurteilten Straftäter abzuschieben. Dem Vernehmen nach scheiterte ein Versuch, ihn in die Türkei abzuschieben.

++ Zuletzt aktualisiert um 19.35 Uhr. ++