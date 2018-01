Bremer SPD stimmt gegen Grünen-Antrag

Rot-Grün streitet über Cannabis

Jürgen Theiner

In der rot-grünen Koalition in Bremen gibt es einen Konflikt. Die Sozialdemokraten haben sich am Montag mehrheitlich gegen einen drogenpolitischen Antrag der Grünen ausgesprochen.