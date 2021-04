Eine Bahnwerkstatt an der Reibrake würde die Menschen in der nahe gelegenen Wohnanlage "Wohlers Eichen" stark belasten, fürchtet Ralf Schumann (Linke). (Sina Schuldt/dpa)

Einen guten Monat, nachdem sich die SPD-Bürgerschaftsfraktion angesichts der damit verbundenen Arbeitsplätze für die Errichtung einer Bahnwerkstatt in Oslebshausen ausgesprochen hat, ist am Mittwoch in der Verkehrsdeputation der Bremischen Bürgerschaft erneut die ursprünglich von der Bürgerinitiative Oslebshausen und umzu aufgeworfene Frage aufgeflammt, ob es tatsächlich keine geeigneten Alternativstandorte gibt und wie engagiert nach diesen gesucht worden ist.

Mehr zum Thema Kritik bleibt bestehen Bürgerinitiative enttäuscht von Kommunikation über Oslebshauser Bahnwerkstatt In einer Videokonferenz haben die Senatsressorts für Häfen und Verkehr Fragen zum Planungsstand für eine Bahnwerkstatt in Oslebshausen beantwortet. Die Kritik bleibt ... mehr »

Das Gremium wollte sich auf Bitte von Baudeputationssprecher Falk Wagner (SPD) an diesem Tag das weitere Verfahren zur Ansiedelung der Werkstatt an der Reitbrake darstellen lassen. Nach Nachfragen des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Hartmut Bodeit und seines Parteikollegen Michael Jonitz zum Verfahren bei der Standortwahl kreiste die Diskussion dann schnell um das Thema Alternativstandorte. Ralf Schumann (Linke) warnte davor, Gröpelingen und Oslebshausen durch die Bahnwerkstatt zusätzlich zu belasten und empfahl ebenso wie Linken-Landeschef Christoph Spehr, weitere Varianten zu prüfen. Ihre Partei sei auf jeden Fall dafür, die Arbeitsplätze in Bremen zu erhalten, so die SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Anja Schiemann: „Aber auch wir würden es begrüßen, wenn alternative Standorte geprüft werden.“

Mehr zum Thema Diskussionen und Kritik Gröpelinger SPD gegen Bahnwerkstatt in Oslebshausen Die Gröpelinger SPD schlägt sich auf die Seite der Linken: Einstimmig hat sich die Beiratsfraktion gegen die Bahnwerkstatt in Oslebshausen ausgesprochen. Damit stellt ... mehr »

Häfensenatorin Claudia Schilling und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (beide SPD) hätten bei der Bahn nach alternativen Flächen gefragt, so Verkehrsstaatsrätin Gabriele Nießen aus dem Haus von Senatorin Maike Schaefer (Grüne): „Die Antwort war Nein.“

Die Prüfung alternativer Standorte sei aber auch Teil des Planfeststellungsverfahrens und es gebe eine zweite Möglichkeit, die Debatte transparenter als bisher zu führen: „Wir sind gerne bereit, auf Einladung der Häfensenatorin – gerne auch mit der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa – ein Gespräch zu Alternativstandorten zu führen. “