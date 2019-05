Im Bremer Stadtteil Osterholz ist es am Samstag zwischen 9 und 13 Uhr zu einem Tumult an einem Wahlstand gekommen. Nach Polizeiangaben waren die Beamten in der Walliser Straße zum Schutz vor Ort, da verschiedene Parteien dort an Infoständen informierten. Spontan protestierten sieben Erwachsene und zwei Kinder gegen eine der Parteien, heißt es weiter. Des Weiteren soll ein vorbeikommender Passant einen Angehörigen der AfD beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll sich die Stimmung immer weiter aufgeheizt haben, sodass sich eine kleine Menschenmenge bildete und es zu Wortgefechten kam. Teilnehmer der Protestaktion wollen zudem einen Mann gesehen haben, der aus einem Bus heraus den Hitlergruß in ihre Richtung gezeigt haben soll. Die Polizei hat in dieser Sache sowie im Fall der Beleidigung zwei Strafanzeigen gefertigt. (haf)