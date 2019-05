Die Schäden waren am Sonntag zu sehen. (Marlo Mintel)

Rund 300 Menschen blockierten laut Polizei in der Nacht zu Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 3 Uhr die Sielwallkreuzung im Bremer Ostertorviertel. Sie zündeten Feuer, Pyrotechnik und warfen Steine in umliegende Geschäfte, unter anderem bei einem Mobilfunkgeschäft. Auch mehrere Fahrzeugreifen wurden auf der Fahrbahn in Brand gesetzt.

Aus der Menge heraus wurden des Weiteren Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen. Vier Polizisten wurden dabei verletzt. Neun Randalierer wurden festgenommen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Polizei Bremen räumte daraufhin mit Unterstützung niedersächsischer Kollegen die Kreuzung, die für Stunden blockiert war. Dabei kam es zu vorläufigen Festnahmen.

Im Verlauf der Nacht wurden zudem Streifenwagen und Reviere in der Stadt mit Farbbeuteln und anderen Gegenständen beworfen.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 3623 888. (shm)

Die Scheiben eines Mobilfunkgeschäftes gingen bei Steinwürfen zu Bruch. (Markus Peters)

Farbbeutel wurden ebenfalls geworfen. (Marlo Mintel)

+++Dieser Text wurde um 13.13 Uhr aktualisiert+++