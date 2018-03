Der Sitz der Wüstenrot & Württembergischen in Ludwigsburg. (W & W)

Die Bremer Kreditbank (BKB) kauft die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank in Baden-Württemburg. Das hat die BKB am Dienstag nach Unterzeichnung der Verträge bekanntgegeben. Damit wächst die BKB Bankengruppe innerhalb kurzer Zeit erneut: Erst im vergangenen Jahr übernahm die BKB das Bankhaus Neelmeyer und schließlich die Oldenburgische Landesbank (OLB).

Verkäufer ist die Wüstenrot und Württembergische AG. Mit der Übernahme ist auch eine umfassende Vertriebskooperation verbunden: sowohl mit der Wüstenrot Bausparkasse als auch der Württembergische Versicherungen.

"Für die BKB ist der Kauf ein weiterer Schritt zum Ausbau des Gesamtgeschäftsmodells", heißt es in der Mitteilung der Bremer Kreditbank. Die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank mit Sitz in Ludwigsburg hat 350.000 Kunden und ist vor allem in Süddeutschland aktiv.

Die Kartellbehörde muss der Übernahme noch zustimmen. So war es bereits beim Kauf der Anteile an der OLB.