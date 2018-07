Die Veranstalter der Breminale hoffen in diesem Jahr auf rund 50.000 Besucher. Diese sollen nun kostenfreien Zugang zu WLAN haben. (Christina Kuhaupt)

Die Initiative Freifunk stellt in diesem Jahr kostenloses WLAN für das Kulturfestival Breminale bereit, welches vom 25. bis zum 29. Juli stattfindet. In Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen TP-Link, das unter anderem Router herstellt, sorgt Freifunk für eine WLAN-Abdeckung entlang des Osterdeichs in Bremen. So müssten die Besucher nicht ihr eigenes mobiles Datenvolumen aufbrauchen, wenn sie Bilder und Videos vom Festival auf sozialen Medien hochladen. Das teilte Markus Kohlstock von TP-Link mit.

Mehr zum Thema Festival am Osterdeich Neues auf der Breminale: Flohmarkt statt Deichbankett In ein paar Tagen startet die Bremniale auf dem Osterdeich. Zum Abschluss am Sonntag, 29. Juli, ... mehr »

Insgesamt werden 80 WLAN-Router eingerichtet, die alle über einen kostenfreien Login in das Freifunk-Netz erreichbar sind. So wird sichergestellt, "dass die rund 50.000 Breminale-Besucher unbeschwert surfen können", erklärte Kohlstock.

Um sich in das Netz einzuwählen, muss der Benutzer in den Einstellungen des Smartphones - oder eines anderen Endgeräts - nach dem WLAN mit dem Namen "bremen.freifunk.net" suchen. Eine externe App oder eine Registrierung mit persönlichen Daten ist dafür nicht nötig.