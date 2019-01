Polizeibeamte am Tatort unweit des Theaters am Goetheplatz, wo der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz am Montagabend von Unbekannten schwer verletzt wurde. (Fabian Bimmer)

Die Polizei geht bei dem Überfall auf Frank Magnitz von einem politischen Hintergrund aus. Die Täter stammen also vermutlich aus dem linksextremen Bereich. Markiert die Bremer Tat eine neue Qualität politisch motivierter Gewalt? Immerhin traf sie einen gewählten Abgeordneten.

Tom Mannewitz: Wenn sich ein linksextremistischer Hintergrund bewahrheitet, dann ist diese Form von Face-to-face-Gewalt zumindest untypisch für diesen Teil des politischen Spektrums. Linke Gewalt wird – beispielsweise bei Demonstrationen – zumeist in Gruppen und eher aus der Distanz ausgeübt. Dass eine einzelne Person gezielt angegangen wird, ist eigentlich unüblich am linken Rand.

Linksautonome verstehen das, was etwa die AfD propagiert, nicht als legitime politische Interessenbekundung, sondern als Faschismus und somit als Verbrechen. Dagegen sind im Verständnis der Szene auch militante Aktionsformen nicht nur zulässig, sondern geboten. Das schließt bei einigen die offene Gewaltanwendung ein.

Jedenfalls kein geschlossenes ideologisches Weltbild, über das beispielsweise die westdeutschen K-Gruppen der Siebzigerjahre verfügten. Die Mehrheit der heutigen Linksextremisten hantiert mit losen Ideologieelementen, doch in erster Linie geht es um Feindbilder. Das Wichtigste ist der reale wie vermeintliche Rechtsextremismus. Seine Bekämpfung ist zugleich ein bedeutendes Ziel und ein Vehikel, um die bestehende Herrschaftsordnung infrage zu stellen.

Da sind vor allem zwei Gruppen zu nennen: Vertreter der Sicherheitsbehörden und politische Gegner aus dem rechten Bereich. Diese beiden Zielgruppen zeichnen sich in den letzten 15, 20 Jahren immer klarer ab.

Was den gewalttätigen Linksextremismus angeht, gibt es da bisher nur wenige Täterstudien. Typischerweise handelt es sich um junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren, oft aus dem akademischen Milieu. Als Zentren des militanten Linksextremismus mit verfestigten gewaltbereiten Strukturen gelten ja nicht umsonst Universitätsstädte wie Göttingen, Leipzig und Berlin. Wir reden außerdem über ein männliches Phänomen. In den Gruppen, die politische Gewalt von links ausüben, liegt der Frauenanteil nur bei etwa 15 Prozent. Diese Geschlechterquote ist bei allgemeinkriminellen Gewaltdelikten allerdings ähnlich.

In den vergangenen Jahren hat es insgesamt bereits eine Zunahme politisch motivierter Gewalt gegeben, wenn auch mit zeitweiligen Rückgängen. Auf der rechten Seite richtet sie sich in erster Linie gegen Schwächere, also beispielsweise gegen Asylbewerber. Was die linke Seite angeht, lässt sich in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren eine zunehmende Tatschwere beobachten. Vor allem im direkten Aufeinandertreffen ist die sogenannte Konfrontationsgewalt von links gegen rechts stärker ausgeprägt als umgekehrt.

Die AfD mag zwar personelle Verbindungen in zweifelhafte Milieus haben, aber ich sehe da keine Bereitschaft, sozusagen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Die rechtsextremen Gruppierungen, die zur Gewalt neigen, sind eher solche, die nicht zu Wahlen antreten.

Das kann man wohl nur eingeschränkt bejahen. Es hat sich ja gezeigt, dass die Polizei insbesondere bei Großlagen an ihre Grenzen stößt. Das hat auch etwas mit ihrer personellen Ausstattung und den zunehmenden transnationalen Verbindungen gewaltbereiter Gruppen zu tun, wie sie sich in Hamburg bei den G 20-Krawallen gezeigt haben. Im Osten Deutschlands ist die Polizei im ländlichen Raum oft schon strukturell nicht in der Lage, bei gewalttätigen Auseinandersetzungen rechtzeitig präsent zu sein.

Diese These gibt es in der Tat. Ich habe aber den Eindruck, dass das Problembewusstsein seit Hamburg gewachsen ist. Die einhellige Verurteilung der Bremer Tat unterstreicht das.

Zur Person

Tom Mannewitz (31) ist Junior-Professor für Politikwissenschaft an der TU Chemnitz. Politischer Extremismus gehört zu den Schwerpunkten seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit.