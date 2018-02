Hochzeit abgesagt: der Milliardär Hans-Georg Näder und Model Nathalie Scheil. (imago)

Das Model und der Milliardär: Es hatte eine Traumhochzeit werden sollen zu Pfingsten zwischen dem Duderstädter Unternehmer, Mäzen und Ottobock-Chef Hans-Georg Näder und der Psychologiestudentin Nathalie Scheil. Alles war schon arrangiert für das Fest in einem schicken Strandrestaurant auf Mallorca.

Die Einladungen waren versandt, Flüge und Unterkünfte für die rund 500 Gäste gebucht, eine eigene Hochzeits-App stand kurz vor der Freischaltung. Doch aus der Feier wird nun nichts. Näder hat die Hochzeit abgesagt, das Paar hat sich getrennt. „Sorry, sorry, das ist mir so peinlich – kommt aber leider und gerade in den besten Familien vor“, heißt es in einem Brief Näders an Freunde, aus dem das „Göttinger Tageblatt“ am Donnerstag Auszüge veröffentlichte.

Die genauen Gründe bleiben im Dunkeln, in dem Brief steht dazu lediglich: „Die Berliner Nacht birgt viele Gefahren – mit denen muss man umgehen und sie umgehen können.“ Außerdem zitiert Näder seine Mutter, die immer gesagt habe: „‚Lügen haben kurze Beine.‘ Wie wahr, leider.“

Näder (56) und Scheil (25) hatten sich vor etwa einem Jahr in Berliner Edel-Restaurant „Borchardt“ kennengelernt – der Unternehmer hat in der Hauptstadt einen Zweitwohnsitz. Im Juni gab das Paar mit großformatigen, pinkfarbenen Zeitungsanzeigen mit Herz und Amorpfeil seine Verlobung bekannt.

Die Verlobung selbst wurde an Bord der „Sunny Day“ gefeiert, auf dem Boot schipperten beide ein paar Tage an der Küste Sardiniens. „Nathalie liebt Duderstadt und das Eichsfeld, und wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft“, hatte Näder damals gesagt.

Wirtschaftspolitischer Berater für Christian Lindner

Für ihn wäre es die dritte Ehe gewesen. Aus den beiden vorhergehenden Verbindungen stammen seine beiden Töchter. Hans-Georg Näder führt in dritter Generation das in Duderstadt ansässige Familienunternehmen Ottobock, das unter ihm zum Weltmarktführer für Medizintechnik geworden und auch offizieller Ausrüster der Paralympics für behinderte Sportler ist.

Ottobock ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 8000 Mitarbeiter. Näders Vermögen wird auf rund zwei Milliarden Euro geschätzt. Neben seinem unternehmerischen Wirken engagiert sich Näder im sozialen und kulturellen Bereich.

Zusammen mit Peter Maffay rief er 2010 das Projekt „Schutzräume für Kinder“ ins Leben, in einem Gebäudekomplex in Duderstadt entstanden Wohn- und Therapieräume für traumatisierte Kinder. Seit 2011 ist Näder Ehrenbürger der Stadt. Im Oktober 2015 wurde bekannt, dass Näder aus der CDU aus- und in die FDP eingetreten ist. Er soll Parteichef Christian Linder als wirtschaftspolitischer Berater zur Seite stehen.