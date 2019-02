Krankheitsfälle

Erneute Zugausfälle bei Regio-S-Bahn

Die Krankheitswelle bei der Nordwestbahn reißt nicht ab: An diesem Donnerstag fallen mehrere Züge der Regio-S-Bahn zwischen Bremen-Farge und Verden am Nachmittag und am frühen Abend aus.