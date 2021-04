Im Zwiegespräch: Werder-Trainer Florian Kohfeldt mit Maxi Eggestein. (Andreas Gumz)

Vier Niederlagen in Folge setzte es zuletzt für den SV Werder Bremen in der Bundesliga. Die Bremer rutschten damit wieder in die Nähe der Abstiegsränge, nur noch vier Punkte steht das Team von Trainer Florian Kohfeldt vor dem Relegationsrang. Der Coach bemängelte zuletzt die fehlende Konsequenz in Offensive und Defensive. Gegen Dortmund soll das anders werden, wenngleich Kohfeldt mit dem „stärksten BVB rechnet, den es gibt“, wie er am Freitag während der Pressekonferenz betonte.

Beim Personal vertraut Kohfeldt im Kern auf das Team der vergangenen Wochen. Maximilian Eggestein kehrt nach seiner Gelbsperre in die Startformation zurück und auch der Japaner Yuya Osako erhält nach seinem entscheidenden Tor im Pokal-Viertelfinale gegen Jahn Regensburg eine neue Chance.

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Groß - Möhwald, Eggestein - Bittencourt, Osako, Rashica