Die Bundesliga-Fernsehrechte bleiben Thema. (dpa)

Hotel- und Gaststättenbetreiber können aufatmen: Sie dürfen ihre privaten Eurosport-Player-Abos bis zum Ende der laufenden Bundesligasaison auch für gewerbliche Zwecke nutzen. Das bestätigte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Dienstag auf Nachfrage von MEIN WERDER. „Wir haben eine entsprechende Zusage von Eurosport erhalten“, sagte Dehoga-Geschäftsführer Stephan Büttner, „Gastronomen können das Abo bedenkenlos abschließen oder, wenn sie bereits eines besitzen, fortsetzen.“

Für Werder-Fans ist die Entscheidung nicht unerheblich. Bis zum 27. Spieltag der laufenden Saison sind die Bundesliga-Partien bislang terminiert worden, in diesem Zeitraum absolvieren die Bremer zwei Begegnungen, die nur via Eurosport live übertragen werden. Am 2. März (Freitag) gastiert Werder ab 20.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach, am 12. März wird im Weserstadion ebenfalls um 20.30 Uhr das Montagsspiel gegen den 1. FC Köln ausgetragen.

Ursprünglich hatte Eurosport angekündigt, spätestens zum Rückrundenauftakt am Freitag ein spezielles – und erfahrungsgemäß deutlich kostspieligeres – Abonnement für Gastronomen anzubieten. Daraus wurde aber nichts. Der Sender will deshalb die gewerbliche Nutzung privater Abos vorerst weiter dulden. Auf der Internetseite des Eurosport-Players heißt es aber auch: „Für die Nutzung durch Gastronomiebetriebe ab 1. April 2018 wird Dplay Entertainment Ltd. in Kürze eine entsprechende Lösung bereitstellen und kommunizieren.“ Die Firma Dplay Entertainment Ltd. mit Sitz in Wales und England ist für den Eurosport Player verantwortlich.

Kostenfrage noch nicht geklärt

Droht den Hotel- und Gaststättenbesitzer, die ein Eurosport-Player-Abo nutzen, also Mitten in der Rückrunde neuer Ärger? Nein, versichert Dehoga-Geschäftsführer Büttner. Gastronomen, die einen Vertrag vor dem 1. April 2018 abgeschlossen hätten, seien von den angekündigten Änderungen zumindest bis Saisonende nicht betroffen. Unklar ist allerdings noch, welche Kosten ab der kommenden Saison auf Betreiber von Sportsbars zukommen werden.

Aktuell kostet der sogenannte Bundesliga-Saisonpass bei Eurosport 4,99 Euro im Monat, bei einer Mindestvertragslaufzeit von sechs Monaten. Zur kommenden Saison steigt der Preis für private Nutzer auf 5,99 Euro. Der Jahrespass, der neben der Fußball-Bundesliga auch Live-Übertragungen von Snooker, Tennis und Motorsport beinhaltet, kostet 49,99 Euro pro Jahr. Unter www.eurosportplayer.de können die Abos abgeschlossen werden. Die Spiele lassen sich dann auf allen internetfähigen Geräten wie Smart-TVs, Smartphones und Tablets anschauen.

Der Unterhaltungskonzern Discovery, zudem Eurosport gehört, hatte zu Saisonbeginn die Teilrechte an der Fußball-Bundesliga erworben und zeigt seither die Spiele am Freitagabend, Sonntagmittag und Montagabend sowie die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga live und exklusiv.