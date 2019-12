Foto: Sebastian Willnow/ dpa





90s Supershow, 4. April 2020, ÖVB-Arena

90s Supershow, 15. August 2020, Bürgerweide

Die 90er-Jahre feiern derzeit ihr Comeback, nicht nur modisch, sondern auch musikalisch. Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es die einzigen Stars des Eurodance live in Bremen zu sehen. In diesem Jahr sogar zweimal: Im April locken Stars wie Oli P. (Foto), Culture Beat, Dr. Alban, Caught in the Act und 2 Unlimited in die ÖVB-Arena. Im August ist dasselbe Line-up auf der Bürgereide open air zu erleben.