Die Pflanzen in den Hochbeeten sind gestresst durch die Hitze und die Trockenheit. Damit sie überleben, sollen sie umziehen. (Stefanie Heitmann)

Der Sommer war einfach zu trocken. Deshalb müssen die Obst- und Gemüsepflanzen in den Hochbeeten auf dem Hanseatenhof jetzt umgesetzt werden. Am Freitag um 11 Uhr ist es so weit, teilt die Cityinitiative Bremen auf Facebook mit. Man wolle die Pflanzen erlösen, sie ausbuddeln und an ein "schattigeres Plätzchen zurück zur Gemüsewerft" bringen lassen.

Wer auch einen Garten hat und die Pflanzen aufpäppeln möchte, kann sich ab 11 Uhr eine Erdbeer-, Rhabarber- oder Hopfenpflanze abholen.

Die Gemüsewerft Bremen betreibt urbane Landwirtschaft - oder Urban Gardening - und hat in der Überseestadt eine große Fläche mit Hochbeeten angelegt. Der Stadtgarten auf dem Hanseatenhof wurde im Mai mit der Unterstützung des Bremer Großmarktes und der BioStadt Bremen angelegt und ist ein Beitrag zur "Essbaren Stadt". (shm/ech)

