Ist nun mit seinen Handabdrücken in der Lloydpassage vertreten: Jan Böhmermann. (Christina Kuhaupt)

Der Satiriker Jan Böhmermann hat in der Lloydpassage in der Bremer Innenstadt am Mittag seine Handabdrücke enthüllt. Der gebürtige Bremen-Norder ist damit bereits der 26 Prominenten, dessen Handabdrücke dort verewigt sind - darunter sind unter anderem Rudi Carrell, Claudio Pizarro oder Musiker James Last. "Ich bin sehr stolz", sagte Böhmermann bei der Zeremonie. Als Jugendlicher sei er selbst mal als Gast dabei gewesen, später als Reporter für Radio Bremen auch ein oder zweimal. Mit Bremen fühle sich Böhmermann eben besonders verbunden: "Ich würde es nicht woanders machen", ergänzte er. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnte die Platte mit den Handabdrücken noch nicht in den Boden eingelassen werden. Böhmermann hatte aber auch kritische Worte parat. Er bemängelte, dass die Ehrung in der Lloydpassage bislang nur wenigen Frauen zuteil geworden ist. "Ich würde gerne auf absehbare Zeit der letzte Mann sein, der das hier macht", sagte er.

Am Abend tritt Böhmermann mit dem Rundfunktanz-Orchester Ehrenfeld im Pier 2 auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft. (haf)