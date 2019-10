Der Staatsschutz ermittelt nach zwei Sachbeschädigungen in Bremen (Symbolbild). (Sebi Berens)

In den vergangenen Tage ist es zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen gekommen, berichtet die Bremer Polizei. In der Neustadt haben Unbekannte ein Fahrzeug der Bundeswehr beschädidgt und in Schwachhausen wurden Aufkleber am Zaun der Synagoge angebracht. Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Das Bundeswehrauto stand auf einem Parkplatz am Flughafendamm. Zwischen Freitag und Montag warfen Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe und verursachten einen Schaden von rund 1000 Euro, so die Polizei. Am Zaun der Synagoge bemerkte der Objektschutz am Dienstagabend etwa 40 Aufkleber mit durchgestrichenen herabsetzenden Wörtern. Ähnliche Aufkleber wurden zwei Tage zuvor an einem Parteibüro in der Sandstraße entdeckt. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. Zeugen werden gebeten sich unter (0421) 362 3888 zu melden.