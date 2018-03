Mit einer Mieterhöhung von knapp 40 Prozent ist Vonovia in Bremen bei einem der Mieter gescheitert. (Christian Kosak)

Das ist nun schon die zweite Instanz gewesen, bei der Vonovia in Bremen mit einer Mieterhöhung um knapp 40 Prozent gescheitert ist. So hat es am Donnerstag das Bremer Landgericht entschieden. Die Wohnungsgesellschaft hatte einem seiner Mieter in Bremen am Peterswerder nach einer Sanierung des Hauses die Kaltmiete um knapp 40 Prozent erhöht. Bei der Sanierung ging es sowohl um Instandhaltung als auch um eine energetische Modernisierung. Nach einer energetischen Sanierung ist es dem Hauseigentümer gesetzlich erlaubt, die Miete um elf Prozent zu erhöhen, um auf diese Weise die entstandenen Kosten auf den Mieter umzulegen.

Der Mieter am Peterswerder hatte gegen seine Mieterhöhung Einspruch eingelegt und schließlich einen Anwalt eingeschaltet. Und das Bremer Amtsgericht hatte dem Mieter in erster Instanz recht gegeben. Im Urteil vom April 2017 begründete der zuständige Richter, dass Vonovia nicht ausreichend differenzierte zwischen den Modernisierungskosten speziell für die Wohnung und solchen für das Haus. Der Richter bemängelte außerdem den Verteilerschlüssel für die Energieabrechnung aller im Haus befindlichen Wohnungen. Zusätzlich stellte der Richter fest, dass Vonovia die Jahresmiete für die energetische Modernisierung höchstens um elf Prozent hätte erhöhen dürfen. Gegen dieses Urteil ging Vonovia in Berufung. Auch mit dieser Berufung ist die Wohnungsgesellschaft nun gescheitert.

Weitere Mieter betroffen

Der Anwalt des Mieters, Valentin Weiß, hat noch anderen Mandanten, bei denen Vonovia ebenfalls nach dem ersten Urteil des Bremer Amtsgerichts in Berufung gegangen ist. Weiß geht aber davon aus, dass es in Bremen noch viele weitere Vonovia-Mieter gibt, die davon ähnlich betroffen sind – sowohl jetzt oder auch schon in den vergangenen Jahren. Ob Vonovia in diesem Fall nun sogar vor den Bundesgerichtshof ziehen will, um einen Präzedenzfall zu schaffen, ist noch offen.

Die Wohnungsgesellschaft Vonovia mit Hauptsitz in Bochum besitzt in Bremen laut Geschäftsbericht 11905 Wohnungen. Bundesweit sind es 346 644 Wohneinheiten. Das Unternehmen entstand im Jahre 2015 aus der Deutschen Annington und der Gagfah.