Das Bundesverfassungsgericht stärkte seit jeher den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Überraschung stellt das Urteil nicht dar. Was es aber ist: weltfremd. Das machen die kleinen Wörtchen deutlich, mit denen die Richter akrobatengleich jonglierten. Sie sprachen von „vorteilsgerecht“, „belastungsgleich“ und davon, dass der Gesetzgeber keinen „Wirklichkeitsmaßstab“ anlegen müsse, weil die „Wahrscheinlichkeit“ reiche. Doch um was – bitteschön – geht es sonst als um die Realität, dass Deutschlands Bürger jährlich üppige acht Milliarden Euro für ARD, ZDF und Deutschlandfunk bezahlen müssen? Gerecht ist gar nichts. Singles zahlen genauso viel wie eine mehrköpfige Familie oder eine Wohngemeinschaft, das Doppelverdienerpaar dasselbe wie Alleinerziehende. Das Argument, jeder erhalte dafür ein umfangreiches Angebot, ist absurd. Unzählige Krimis, Talkshows noch und nöcher, Quizshows über Quizshows, Nachrichten aller Couleur – all das haben auch Kommerzsender im Programm. Hier handelt es sich um eine unberechtigte Privilegierung, eine ­lebenslange finanzielle Stütze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.