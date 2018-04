Finanzstaatsrat Dietmar Strehl ist gegen Steuersenkungen. Die Kommunen bräuchten das Geld für ihre Infrastruktur, sagt er. (Frank Thomas Koch)

Dietmar Strehl: Der Aufwand für eine solche, halbwegs belastbare Aufstellung wäre ungeheuer groß. Schon allein Immobilien Bremen hat dafür über Jahre besonderen Aufwand betrieben. Die anderen Ressorts haben ihre eigenen Aufstellungen über den Sanierungsbedarf der öffentlichen Infrastruktur, die zu ihren Bereichen gehören.

Es kann sein, dass es in einigen Jahren eine solche Übersicht gibt. Allerdings handelte es sich dabei immer um eine Momentaufnahme, weil sich die Lage schnell ändern kann. Nehmen Sie das Beispiel Schule: Wenn wir entscheiden, eine Schule zur Ganztagsschule zu machen, werden im Zuge des Umbaus natürlich auch Sanierungsarbeiten erledigt.

Ich denke, das wird in etwa hinkommen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es eine große Summe ist. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir ab 2020 den festen Willen, die Sanierungsanstrengungen zu erhöhen, auch finanzieren können.

Wir wissen, dass das ein enormer Kraftakt ist, nicht nur finanziell, sondern auch personell, vor dem Hintergrund des bundesweiten Handwerkermangels, der die Arbeiten verzögern und verteuern kann. Obendrein sind die Anforderungen gewachsen, was Barrierefreiheit und Brandschutz betrifft.

Grundsätzlich ist es gut, wenn höhere Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden und möglichst viele Einrichtungen barrierefrei sind. Was mir nicht einleuchtet, ist die Forderung, wegen der anhaltenden staatlichen Mehreinnahmen die Steuern zu senken. Die Kommunen brauchen das Geld, um in ihre Infrastruktur zu investieren.

Wir müssen nicht nur Gebäude und Straßen sanieren, sondern auch den Haushalt. Wir stehen also immer vor Abwägungsfragen. Gerade für 2018 und 2019 heißt das, dass wir jede Investition prüfen, ob sie unbedingt jetzt sein muss oder ob sie noch etwas Zeit hat. Obendrein hat momentan bei Schul- und Kitagebäuden der An- und Neubau Vorrang, damit wir alle Kindergartenkinder und Schüler unterbringen können. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Geld für Sanierungsarbeiten aus einer ganzen Reihe von Finanzierungstöpfen fließt. Zum Beispiel wird ein Teil der Hafengebühren für Sanierungsarbeiten in den Häfen verwendet.

Auch hier gilt: Eins nach dem anderen. Es ist nicht so, dass wir erst ab 2020 wieder investieren werden. Im aktuellen Haushalt und in der Finanzplanung sind über 500 Millionen Euro jährlich für Investitionen vorgesehen, Tendenz steigend. Das ist eine ansehnliche Summe für ein Haushaltsnotlageland. Und die Finanzsenatorin hat erkämpft, dass Jahr für Jahr im Senat gemeinsam mit allen Ressorts priorisiert wird, welche konkreten Projekte mit dem Geld verwirklicht werden. Früher gab es grobe, thematisch festgelegte Rahmen.

Dass Hansewasser und Wesernetz eine ordentliche Sanierungsplanung haben, muss man anerkennen. Aber da zahlen die Gebührenzahler die Sanierung direkt mit.

Wir geben Steuergeld für Sanierungsarbeiten aus – die Mittel dafür sind im Haushalt begrenzt. Am Dienstag wird sich der Senat mit dem Gebäudesanierungsprogramm für 2018 befassen, das 33 Millionen Euro umfasst. Man darf den Sanierungsstau also nicht so verstehen, dass in Bremen Kinder in Klassen sitzen, wo es durch die Decke regnet. Was sofort erledigt werden muss, wird auch erledigt. Und schließlich fließt über diverse Bundesprogramme Steuergeld nach Bremen für Investitionen zurück. Der Bund plant eine "Investitionsoffensive für Schulen", um den Kommunen zu helfen, davon wird auch Bremen profitieren.

Wir bauen schon jetzt nicht alle Kitas selbst. Klaus Hübotter baut die Kita in Tenever wie auch schon die Kita am Flughafen. Auch die Gewoba und die Brebau bauen Kindergärten, gerade bei neuen Wohnanlagen wird das quasi mitgedacht. Solche Lösungen sind auch in Zukunft denkbar, wenn die Konditionen und die Partner stimmen. Wir sind wie andere Länder, Gemeinden und der Bund seit kurzem Mitglied der "Partnerschaft Deutschland", einer öffentlich-rechtlichen Organisation, die Kommunen dabei hilft, solche Projekte zu gestalten, und zwar so, dass sie am Schluss nicht teurer für die Bürger sind.

Solche Partnerschaften entlasten die Kommunen nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch. Wir brauchen beim Kita-Ausbau Unterstützung, weil es sehr schnell gehen muss.

Eine solche Berechnung ist unmöglich. Klar ist: Es wird einige Jahrzehnte dauern.

Zur Person

Dietmar Strehl

ist seit 2011 Staatsrat im Finanzressort. Zuvor war er Bundesschatzmeister und damit Mitglied im Bundesvorstand der Grünen. Er hat Mathematik und Betriebswirtschaftslehre studiert und sitzt unter anderem im Aufsichtsrat von Immobilien Bremen.