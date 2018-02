Der Bremer Schokoladenhersteller Hachez will seine Produktion nach Polen verlegen. (Frank Thomas Koch)

Die Hachez-Mitarbeiter wurden an diesem Mittwoch über die Verlegung der Fertigung informiert. In Polen will die dänische Toms-Gruppe, zu der Hachez seit 2012 gehört, eine komplett neue Produktion für Schokoladen und Pralinen aufbauen. Die Herstellung der Schokoladen solle dort in Kooperation mit einem führenden Hersteller von Premium-Schokoladen erfolgen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Neben anderen Marken der Toms-Gruppe sollen auch Hachez und Feodora dort produziert werden. „Hinsichtlich unseres Standortes in Bremen haben wir die Absicht, die Produktion nach Fertigstellung des Neubaus schrittweise zu verlagern“, sagt Carsten Thomsen, Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Dennoch sei eine endgültige Entscheidung über den Produktionsstandort in Bremen damit aber noch nicht gefallen.

In den nächsten beiden Jahren werde es aber keine personellen Veränderungen am Standort Bremen geben. Bis mindestens 2020 soll die Produktion in Bremen bestehen bleiben. Momentan arbeiten etwa 250 Beschäftigte für Hachez.

Vom Markt verschwinden sollen die Bremer Schokoladen aber nicht: „Wir werden die Tradition unserer Marken Hachez und Feodora weiterführen und ihren Bestand für die Zukunft sichern“, sagt Christian Strasoldo, seit Dezember 2017 Geschäftsführer von Hachez. Das Marketing und der Vertrieb sollen weiterhin von Bremen aus gemacht werden.

Noch vergangenen Monat hatte Hachez-Chef Strasoldo die Bedeutung von Bremen für die Schokoladenmarke betont. Im Interview mit dem WESER-KURIER sagte er auf die Frage, welche Rolle Bremen in der Zukunft von Hachez spiele: „Bremen und Hachez sind stark verwoben. Die Marke hat etwas Norddeutsches und ist nach wie vor einer der großen Namen in Bremen.“ Außerdem hob er die Zusammengehörigkeit der Marke zur Stadt hervor: „Die Bremer Identität ist wichtig und bildet eine starke regionale Verankerung“, sagte der Geschäftsführer.

Für Iris Münkel kommt diese Nachricht daher überraschend. In den vergangenen Wochen habe man noch mit dem Unternehmen darüber gesprochen, dass die Marke Hachez verjüngt wird, sagt die Sekretärin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Bremen. „Wir sind daher von einer Produktionssicherheit ausgegangen.“ Die Nachricht, die nun an den Betriebsrat ging, habe aber genau das Gegenteil ausgesagt. „Die Verlagerung ist eine Profitentscheidung auf Kosten der Arbeitnehmer“, sagt Münkel. Für die Beschäftigten sei es besonders enttäuschend, da viele schon in der Vergangenheit immer wieder um ihre Jobs gezittert hätten. „Wir wollen die Entscheidung, die in Dänemark gefallen ist, daher nicht einfach so hinnehmen“, sagt Münkel. Daher werde man nun mögliche Optionen prüfen, um möglichst viel der Fertigung in der Hansestadt halten zu können.