Von Ina Schulze

Die großen, grauen Kolosse wirken wie Fremdkörper im Stadtbild. Sie sind Überbleibsel aus düsteren Zeiten der deutschen Geschichte: Mehr als 100 Bunker gibt es noch in Bremen; von urspünglich 131. Einst dienten sie zum Schutz von Zivilisten bei Bombenangriffen. Inzwischen sind einige Bunker zu Wohnungen oder Lagern umgebaut worden, wiederum andere sind zum Gedenkort geworden. Wieder andere sind heute Orte kultureller Veranstaltungen, bieten Bands Probenräume oder beherbergen einen Kletterturm.

In unserer Bildergalerie geben wir einen Überblick über die verbliebenen Bunker in Bremen und was sich hinter ihren dicken Wänden abspielt.